Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2024, p. 33

Una vez que pasaron las elecciones, candidatos a alcaldías regresaron formalmente al Congreso de la Ciudad de México, mientras los alcaldes que habían solicitado licencia se reincorporaron a sus puestos.

Los morenistas Xóchitl Bravo, Lourdes Paz, Fernando Mercado y Octavio Rivero volvieron a sus curules en el Congreso capitalino, a dos meses y medio de que concluya la legislatura.

También informaron del regreso a sus cargos los alcaldes de Tláhuac, La Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, Berenice Hernández, Luis Gerardo Quijano y Mauricio Tabe, respectivamente.