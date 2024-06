En Cuajimalpa nada más algunas calles del centro de la alcaldía la tienen, aunque es por tandeo (es decir, por horarios y días) y llega con baja presión ; no así en las calles Prolongación Hidalgo, Lerdo y Guillermo Prieto, que no tienen servicio. Asimismo, varias zonas de las colonias Zentlapatl y Memetla padecen el desabasto.

Vecinos de la colonia Ampliación Jardines del Pedregal, en Coyoacán, refirieron que el suministro por la red hidráulica no ha fallado; sin embargo, llega sucia, como lo que queda después de que se disuelve un Alka-Seltzer , y a pesar de que desde hace mes y medio lo reportaron, no han recibido respuesta.

Desabasto, fugas y reportes no atendidos por la mala calidad con la que llega el agua a sus domicilios es lo que enfrentan residentes de las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Coyoacán desde antes del día de las elecciones, el 2 de junio, sin que las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) los hayan resuelto.

Por otra parte, desde hace más de un mes vecinos de San Pedro El Chico, en Gustavo A. Madero, reportaron que hay fugas en tuberías de agua potable y del drenaje residual; no obstante, el personal del organismo respondió verbalmente que no pueden atender las quejas porque la Territorial 2 se quedó sin presupuesto y no hay material ni maquinaria para resolver los requerimientos .

Los empleados se limitaron a cerrar las válvulas de paso, pero los residentes aseguran que la fuga continúa, lo que puede provocar el reblandecimiento del suelo e incluso un socavón.

Además, siguen a la espera de que opere la planta de bombeo ubicada en San Juan de Aragón y Gran Canal, que beneficiará a ocho colonias de esa demarcación.

Por su lado, residentes de la colonia Del Valle refrendaron que el agua que llega a sus domicilios no es apta para uso y consumo, además de que desconocen el nombre de la sustancia contaminante.

Situación diferente ocurre en las colonias Cuauhtémoc, Roma, Centro, Guerrero, Obrera, Doctores y Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, así como en la colonia Xotepingo, en Coyoacán, en la Nápoles y la Álamos, de Benito Juárez, donde los residentes reportan que no tienen problema con el abasto de agua, aunque en la última hay menor presión.