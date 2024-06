¿A

lguien quiere hablar de democracia en Venezuela hacia el 28 de julio? Comencemos por denunciar las injerencias. Más de 930 medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas por Estados Unidos (EU) y sus súbditos de la Unión Europea. Deberían ser elecciones sin sanciones imperiales. Por otra parte, pocos procesos electorales han sido objeto de tantas, y tan diversas, observaciones y certificaciones internacionales. Incluso Jimmy Carter, ex presidente de EU, que ha ocupado su pos-presidencia en observar lo que él entiende por democracia, ha expedido constancias a la calidad y la cantidad electoral venezolana. No es poca referencia, para bien o para mal, si uno repasa la historia de la democracia gringa (democracia burguesa) y la particular concepción de Carter.

¿Por qué, entonces, se exhiben enconos descalificadores contra Venezuela? ¿De dónde sale adjetivar como dictadura y antidemocracia al sistema electoral venezolano? Hay muchas injustificadas causas, mayormente hijas de la ignorancia, de la mala voluntad o mezcla de ambas. Hoy compiten formalmente 13 candidatos a la presidencia de Venezuela. Cumplieron con los requisitos jurídicos y éticos para solicitar votos a un electorado altamente politizado, electorado que se ha fraguado, en las décadas recientes, entre categorías políticas como socialismo, antimperialismo, anticapitalismo, bolivarianismo… un electorado que entiende el poder de la movilización de calle, que resiste con dignidad las medidas coercitivas estadunidenses y europeas, que ha sido denostado internacionalmente por todo tipo de derechas, ultraderechas e izquierdas disfrazadas. Así, el pueblo venezolano en su mayoría sigue eligiendo la vía de los votos incluso para expresar los disgustos por las no pocas cosas incumplidas o demoradas. Y no con vocabularios rococó.

Son muchas celebraciones electorales desde que Hugo Chávez llamó a perfeccionar y transparentar, al máximo, las gestas de su pueblo. Uno tras otro, han sido recibidos los observadores más diversos, con los olfatos más conspicuos, que han escarbado, interrogado, revisado paso a paso el sistema del voto que no admite engaños. Pruebas cruzadas, documentos inviolables e identidad del votante insustituible como su huella digital. Pero para las canalladas fabricadas en Miami no hay límites. La ficción perversa tiene designios insondables. Por ejemplo, Venezuela ha expedido una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, haciendo lujo de su independencia y creatividad jurídico-política en una sociedad democrática que se decidió a vacunarse contra el fascismo con normas, leyes y reglas de convivencia. El país es capaz de producir 97 por ciento de sus necesidades alimentarias sin depender de importaciones.

Otro apunte: Venezuela ha fijado como obra de su vigor democrático siete objetivos: 1) desarrollo de una nueva economía antibloqueo para modernizar métodos y técnicas de producción que diversifiquen sectores clave del nuevo modelo exportador; 2) independencia plena para profundizar su histórica doctrina bolivariana en sus dimensiones política, científica, cultural, educativa y tecnológica; 3) asegurar la paz, la seguridad y la integridad territorial y perfeccionar el modelo de convivencia ciudadana, que garantice la justicia, los derechos humanos, la defensa de la tranquilidad y convivencia social y territorial. Por eso la protección y el desarrollo de la Guayana Esequiba; 4) acelerar la recuperación del bienestar, las Misiones y Grandes Misiones, estrategia que es parte de la nueva identidad política venezolana que, al mismo tiempo, lleve adelante los valores del socialismo; 5) fortalecimiento de la democracia directa con ética y mediante un profundo proceso de repolitización; 6) defensa de la vida y la naturaleza, con un conjunto de acciones para combatir la crisis climática, promover la conciencia, proteger a las personas del impacto ambiental y contribuir al cuidado de la Amazonia y de las reservas naturales, protegiéndolas de la voracidad del capitalismo; 7) reafirmación y renovación del liderazgo de Venezuela en la nueva configuración mundial para reconstruir la integración latinoamericana y caribeña, fortalecer el BRICS y las alianzas estratégicas con los países emergentes para contribuir al nacimiento de un mundo multipolar.