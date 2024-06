En la sociedad, expuso la también académica, a veces nos parece normal verlos trabajar, y poco nos preguntamos por qué no están en las escuelas como corresponde a su edad y etapa de formación . Esto, agregó, tiene que ver con una perspectiva adultocéntrica, donde hemos privatizado su cuidado. Cuando no acuden a la escuela se atribuye la responsabilidad a la familia, no se ve como una encomienda del Estado, que debe garantizar el derecho a la educación .

Esta situación, dijo, se agudizó con la pandemia –ya no fueron a las aulas– por no tener acceso a clases en línea, y otros laboraron porque sus padres enfermaron o murieron. Expuso que los daños por no acudir a las aulas son variados, profundos y definitivos en su formación. La escuela, destacó, es el segundo espacio de socialización después de la familia. No tiene que ver sólo con la transmisión de conocimiento, sino con una relación social y con la manera en que traducen el mundo .