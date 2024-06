César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 12

José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, promovió un nuevo juicio de amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, al estar relacionado con el cártel Guerreros Unidos, y por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El ex funcionario presentó el recurso el pasado día 6 ante el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México, donde reclamó el auto de formal prisión dentro de la causa penal 15/2022. Sin embargo, la juez Karina Castillo Flores no le otorgó la suspensión, ya que no la solicitó. La audiencia constitucional la programó para el próximo 4 de julio, donde determinara si le concede la protección de la justicia federal.