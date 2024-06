Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 7

Ante la eventual renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), crece el número de quienes han alzado la mano para encabezar el blanquiazul.

Durante esta semana, el aún coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, ratificó su intención de buscar la dirigencia partidaria. Mientras ayer, la ex diputada Adriana Dávila, quien contendió contra Marko Cortés en 2021 en busca de la dirigencia, también anunció que buscará este cargo.

Por su parte, a través de la agrupación Unidos por México, ex gobernadores de Acción Nacional, entre ellos Francisco Ramírez Acuña, Marco Adame, Ignacio Loyola y Ernesto Ruffo, pidieron a la dirigencia no adelantar el proceso de renovación con acuerdos concertados con los padroneros que han hecho daño al partido y, en su lugar, abrir el PAN a la ciudadanía que no es militante.

Mientras, por medio de un video, recalcó que buscará ser la primera mujer elegida por los panistas para dirigir esta fuerza política. Y en un mensaje que dirigió a quienes también buscan la presidencia del PAN, citó como aspirantes, además de Jorge Romero, al senador Damián Zepeda, así como a la senadora Kenia López, ex integrante del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, y a quien en las filas del partido no descartan que se registre en el proceso interno.