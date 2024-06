La composición de la 24 asamblea dependerá de la elección que se organice en las entidades, de donde resultarán mil 15 delegados, pero al mismo tiempo participarán de forma directa la cúpula del partido, diputados locales y federales, senadores, los comités estatales y los sectores y organizaciones, pero no los ex presidentes nacionales.

Las asambleas municipales arrancan el próximo martes; las propuestas de reforma a los estatutos serán revisadas por la dirigencia y la asamblea nacional se realizará el domingo 7 de julio, en un lugar que se comunicará a los delegados dos días antes.

Alito rechaza críticas

Ayer, Moreno Cárdenas se reunió con los senadores y diputados electos en la sede nacional del tricolor, donde abordó las críticas y advirtió que el PRI no está “en un concurso de complacencias musicales, en el que ‘a mí no me gusta que esté Alito’ (en la dirigencia). No, esto es un partido político y aquí tenemos que tomar decisiones políticas que van a tener trascendencia”.

Además, puntualizó que si se tiene que reformar a fondo al PRI, con nuevas propuestas y nueva imagen, lo vamos a hacer .

Con los integrantes de la próxima legislatura –de la que él también formará parte como senador, al igual que la secretaria general, Carolina Viggiano–, Alito Moreno analizó el panorama actual del país para trazar la ruta que tomarán las bancadas del PRI en el Congreso a partir de septiembre.