Agregó que en el marco siempre del cumplimiento de las normas de nuestro país, evidentemente toda esta relación comercial que hay con el mundo entero y particularmente con empresas de Estados Unidos, la relocalización de empresas, va a continuar , así como el proyecto de nación. No tiene por qué haber preocupaciones, ni de los inversionistas, porque nuestro país va a seguir siendo cada vez más fuerte .

Además de él, asistieron a la casa de transición el líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, Adán Augusto López y el ministro en retiro Arturo Zaldívar. Sheinbaum precisó que hoy los legisladores detallarán sobre la apertura al diálogo. En tanto, asistentes al encuentro no descartaron ajustes.

En conferencia de prensa, descartó reunirse con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, porque no es un asunto personal , sino que se abra la discusión al pueblo de México. La próxima semana inician los foros

Ante la reforma del Poder Judicial los inversionistas no tienen de qué preocuparse , sus capitales están seguros en México, hay certidumbre y estado de derecho, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa. Finalmente se va a construir un mejor sistema de justicia , explicó, y planteó aplicar una encuesta para ver qué piensa el pueblo justamente sobre el tema.

Frente a eso, tiene que avanzar la reforma. Es para la fortaleza de la justicia en nuestro país, de la seguridad, del bienestar de las y los mexicanos. Siempre va a haber diálogo con todos los sectores , subrayó.

A los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, les digo: no tienen de qué preocuparse. El estado de derecho existe, la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, no hay ningún problema para la inversión , precisó. Recordó que las inyecciones de capital no se detuvieron con el Fobaproa, quizá por la crisis económica que se planteó y ahí se hicieron las cosas fuera del margen jurídico .

Incluso mencionó que la víspera, la directora ejecutiva de Walmart Internacional, Kathryn McLay, planteó el interés de seguir invirtiendo en México, y como ellos hay muchísimos inversionistas interesados en el programa de desarrollo industrial con polos de bienestar.

La triunfadora de las elecciones presidenciales recordó que desde el mismo Poder Judicial hay quienes no están de acuerdo con la reforma, pero es importante que ellos la discutan , así como las escuelas de derecho y otros.

Más tarde, al salir de la casa de transición, el senador Monreal consideró que los foros serán todo junio, julio, todo el mes de agosto, en el que pudiéramos escuchar, realizar foros no sólo en la ciudad, sino en las entidades federativas, para escuchar al mayor número de personas interesadas. Hay buen ánimo y actitud de apertura .