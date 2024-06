Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que urge la reforma al Poder Judicial y confió en que con la conformación del nuevo Congreso de la Unión podría estar aprobada en septiembre.

El Poder Judicial está secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la de cuello blanco; y no está al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones, no podemos, así, generalizar, hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero, en general, está mal el Poder Judicial. Necesitamos esa reforma.

En repuesta a cuestionamientos al respecto, indicó que desde ya (la Comisión Permanente) puede convocar a los debates para su discusión –como se lo planteó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, durante la reunión que tuvieron el lunes– con el fin de que en la próxima legislatura pueda avalarse.

Yo creo que podría hacerlo el nuevo Congreso , señaló el mandatario en la mañanera de ayer. En septiembre, es el mes de la patria (...) podría hacerse , agregó.

Le pregunto a la gente: ¿Vamos a revisar el caso? ¿Vamos a que se opine? El que nada debe, nada teme. Que la gente participe y que se lleve tiempo, ya desde ahora empiecen a organizar foros, ojalá lo pueda hacer el Congreso; que se escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos .

Para subrayar la relevancia de la reforma, el tabasqueño aprovechó dos casos presentados previamente, en la sección Cero Impunidad de la mañanera, por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.

Se trata de las decisiones que por separado tuvieron los jueces José Fernando García Quiroz y Hortensia García Rodríguez, quienes negaron la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el primero; del ex gobernador César Duarte Jáquez, la jueza. Ambos son reclamados en Estados Unidos para juzgarlos por diversos delitos.