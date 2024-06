A

la derecha le duró menos que un suspiro el endeble pretexto del fraude para intentar minimizar la arrasadora victoria de Claudia Sheinbaum, en particular, y de Morena, en general; de ahí pasó, dado al terror que le provoca la mayoría calificada en el Congreso (siempre que no sea la suya), a cuestionar la sobrerrepresentación , la cual, por cierto, se da en los términos aprobados por los propios prianistas (sólo que ahora no les conviene); ahora quiere amarrar navajas ( ¿quién mandará, uno u otra? ) entre la vencedora del 2 de junio y el mandatario saliente, con la excusa de la reforma constitucional al Poder Judicial, y como no tiene nada que hacer habrá que registrar cuál será su próximo caballito de batalla.

Por ahora, la perdedora derecha autóctona aprovechó el encuentro entre Sheinbaum y López Obrador en Palacio Nacional para meter ruido, intentar escalar un conflicto inexistente y desatar una ola de rumores con el fin de enfrentar a estos personajes, siempre con la idea de detener la urgente reforma constitucional al Poder Judicial, cuando en realidad entre ellos no hay desencuentro por el tema, sino, en todo caso, por los tiempos políticos en los que tal modificación debe evaluarse en el Congreso.

Esa derecha chantajista se aferra a mantener intocado al putrefacto Poder Judicial por así convenir a sus intereses, no a los del país. Recuérdese qué es lo que intenta dejar intacto: 66 por ciento de los mexicanos consideran que los impartidores de justicia son corruptos, evaluación que los ubica en la segunda posición en cuanto a deshonestidad en el país, sólo superados por los policías de tránsito, amén de que la desconfianza en los jueces, magistrados y ministros supera 60 por ciento (Inegi, nivel de percepción sobre la corrupción en las autoridades ).