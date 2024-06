E

n su artículo semanal en el portal Strategic Culture Foundation – Israel y el Juicio Erróneo de la Realidad (https://bit.ly/3KDyPYv)–, y en su entrevista de cada lunes con el Juez Napolitano (https://bit.ly/4aUCoUR), el ex diplomático británico Alastair Crooke (AC) vaticina crudamente que la guerra en Gaza será larga y que la turbulenta situación política en Israel hace inviable la muy cacareada solución (sic) de dos Estados , que sólo da pie a una salida militar.

AC expone que la enardecida opinión pública israelí rechaza tajantemente en 79 por ciento el establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967 . Aun con el muy etéreo trueque de la normalización con Arabia Saudita , 74 por ciento de los israelíes se oponen a los dos Estados . Comenta que los israelíes, como un todo (incluyendo los jóvenes), se mueven a la derecha dura (sic) ; léase: hacia la dupla de los irredentistas zelotes (https://bit.ly/3yQnkdN) neocoloniales: el ministro de Seguridad (sic) Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich (BS). A fortiori, con la renuncia de dos generales del gabinete de guerra : Benny Gantz y Gadi Eisenkot, debido a la falta de visibilidad de un plan para el Day After (día después) de la guerra en Gaza (https://bbc.in/4aUEVyl). Señala que el punto ciego de la realidad de los proyectos de paz (sic) de Occidente y hasta de la Liga Árabe de 22 países: la única solución es la de dos Estados de acuerdo con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU . Comenta en forma irónica que parece tan sencillo , salvo que “se ignore la realidad de que tal Estado palestino sólo puede constituir una entidad soberana (sic) mediante la fuerza militar”.

Existen varios escollos hoy insalvables, entre ellos el más intratable por su característica metafísica: la renergización de la visión bíblica en Israel , que “lleva al pleno control matricial militar de la tierra entre el río y el mar, y el desalojo de las poblaciones que no se sometan a la dispensa de Smotrich de aceptas o te vas , lo cual ha contaminado la política en EU. Otro megaescollo lo constituyen 750 mil colonos que ocupan Cisjordania y Jerusalén oriental (y otros 25 mil en las alturas del Golán de Siria) –por cierto, anexadas gracias a Jared Kushner.