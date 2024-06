▲ El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al llegar a la base aérea de la Guardia Nacional en New Castle, Delaware, en una escala del viaje a Wilmington. Lo acompaña su hijo, Hunter Biden. Foto Afp

Hunter Biden abandonó el tribunal tomado de la mano de la esposa de su padre, y de su cónyuge. No hablaron con los reporteros, se subieron a unas camionetas SUV que los esperaban y se marcharon.

El jurado declaró culpable a Hunter Biden de los tres cargos por los que fue enjuiciado: mentir a un vendedor de armas con licencia federal, hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y tener el arma durante 11 días de manera ilegal. El jurado de Wilmington, Delaware, deliberó unas tres horas en dos días.

Wilmington. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable ayer de tres cargos graves relacionados con la compra de un arma en 2018, cuando según los fiscales mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no consumía drogas ilegales.

Después de que se anunció la decisión del jurado, el presidente Biden dijo que aceptaría el resultado del caso y seguirá respetando el proceso judicial mientras Hunter considera una apelación.

Jill y yo siempre estaremos ahí para Hunter y el resto de nuestra familia con amor y apoyo. Nada cambiará eso , señaló el presidente en un comunicado.

El procesado enfrenta hasta 25 años en prisión cuando sea sentenciado por la jueza Maryellen Noreika, aunque los infractores primerizos no llegan a la sentencia máxima, y de momento no está claro si pisará la cárcel. No se fijó fecha para la audiencia de sentencia.

Nadie en este país está por encima de la ley , manifestó a reporteros el asesor especial David Weiss, fiscal que encabezó la prolongada investigación federal contra Hunter Biden, tras oír el veredicto.

Hunter Biden y el virtual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, han sido declarados culpables por jurados federales en un año electoral que se ha desarrollado tanto en los tribunales como en eventos y mítines de campaña.