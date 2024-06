En entrevista colectiva, agregó: La condición de los desplazados para regresar es que se aplique el estado de derecho, que nos garantice la seguridad el gobierno y la fiscalía para regresar cada uno de los despojados a nuestra casa. Que ingresen la GN y la Policía de Seguridad Pública . Otro poblador desplazado manifestó que si no fuera por instituciones de fuera que nos apoyaron, por los militares y los que nos escucharon , no hubieran salido de Tila, municipio chol en el norte de la entidad.

Un hombre que también pidió el anonimato, comentó: Supimos el lunes que estuvo en la negociación el cura Heriberto Cruz Vera (ex párroco de Tila), junto con el alcalde (Limber Gutiérrez Gómez). Ha sido una negociación oculta, no a través de la cara de los desplazados y despojados, sino que se hizo a escondidas y nadie supo de qué se trató .

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los más de 4 mil pobladores desplazados del municipio de Tila acordaron no regresar a sus casas, pues consideran que no existen las condiciones de seguridad suficientes.

Agregó que otras personas “vienen a decidir por nosotros, y preguntó: ¿como quién? Siempre es el cacique (Gutiérrez Gómez, alcalde de Tila) que ha gobernado 30 años.

Es que viene a dar órdenes por nosotros. Cuando es tiempo de elecciones quiere hasta que le besen su pie; todos vamos y lo abrazamos, pero ahora no nos apoya ni voltea a ver a nuestro pueblo cómo está .

Pidió unir fuerzas e ir a la fiscalía a manifestarse porque existe la libertad de expresión y tenemos el derecho de protegernos .

Otro indígena chol lamentó que “es grave la situación que estamos viviendo en el poblado de Tila. El 4 de junio empezó la matanza por los Autónomos. Se han dirigido a asesinar a cada persona que vive en el ejido. No sólo están matando a esas personas sino también a los habitantes de los ocho anexos que componen el ejido”.

Una mujer sostuvo que “lo que pasó estos días en Tila no fue un enfrentamiento; si lo hubiera sido hubiéramos tenido la capacidad de responderles (a los Autónomos). Nos atacaron otra vez”.

Advirtió que si regresamos en estas condiciones nos van a volver a sacar , por lo que reiteró su propuesta de no retornar mientras no haya garantías de seguridad, y hasta en tanto el ejido no nos quiera dar la certeza sobre las 130 hectáreas en las que está el caserío, nuestras casas. No queremos tierras .

Aplicar el estado de derecho

Concluyó: El punto no es negociable: aplicación del estado de derecho, lo que quiere decir que se haga una buena investigación y pague quien pague, del grupo que sea, conforme a derecho .

Fuentes oficiales informaron que las autoridades de los tres niveles tratarán de dialogar de nuevo hoy con el grupo de ejidatarios identificado como los Autónomos para generar las condiciones para el retorno de los desplazados.

En tanto, un juez vinculó a proceso a seis pobladores de Tila detenidos el sábado, por presunto homicidio calificado, cometido en agravio de dos personas, informó la Fiscalía General del Estado.