Apenas el pasado 30 de mayo, se conoció también del fallecimiento por dengue hemorrágico del niño Felipe de Jesús, de 10 años, quien estudiaba en la primaria Redención Proletaria.

Ernesto Cruz Camacho, vecino de Teloloapan consideró que en la localidad se está viviendo un problema de salud pública muy grave. En esta calle (Baltazar R. Leyva Mancilla, de la colonia Mexicapan) hay unas 30 personas infectadas, 10 están en cama y en un mes hubo al menos cinco defunciones .

La situación está desbordada

El médico Carlos Sánchez Mendoza, del hospital básico comunitario, sostuvo que “la situación está desbordada, colapsada. Desgraciadamente las autoridades dicen que no, pero por ejemplo, yo atiendo a 30 o 40 personas en consulta, 20 internadas, más los traslados diarios de pacientes graves.

Es imposible trabajar así, las autoridades estatales no mandan medicina, la gente tiene que comprarlas y no tenemos laboratorios suficientes. Podemos mencionar cinco o seis pacientes que hemos atendido por dengue y fallecieron, pero reportados oficialmente hay sólo uno. Por lo pronto desde esta semana cientos de estudiantes, de prescolar a nivel medio superior, no tuvieron clases ante el aumento de casos. En la secundaria Ignacio Manuel Altamirano, la directora y tres maestros desde hace más de una semana no han venido a trabajar porque les diagnosticaron dengue hemorrágico , platicó un empleado del plantel que prefirió no dar su nombre.

La Secretaría de Salud estatal difundió que ya mantiene atención permanente en Teloloapan, en coordinación con las autoridades municipales, para dar seguimiento a los contagios y brindar los servicios que requiere la población.