Miércoles 12 de junio de 2024, p. 9

Nueva York. Mientras Roger Daltrey sale de gira en solitario este junio, no está seguro de si los fanáticos verán alguna vez otro tour de The Who. No lo veo. No sé si la banda volverá a salir alguna vez , dijo a Ap.

El roquero de 80 años tiene una mentalidad de úsalo o piérdelo cuando se trata de su voz para cantar, por lo que considera necesario actuar tanto como sea posible, con o sin The Who.

Recientemente, Daltry habló con Ap sobre el futuro de la banda, su gira en solitario y sus sentimientos sobre la reposición en Broadway de la ópera rock fundamental de The Who, Tommy.

–¿Qué opinas de la reposición de Tommy en Broadway?

–Me alegra que el álbum todavía esté disponible; significa mucho para mí. Es la mejor ópera jamás escrita. No me gusta particularmente (el musical). Ha sido alterado y cambiado. No puedo imaginarme cortando parte de la música de Madame Butterfly o de otras grandes.

–¿La considera una ópera pura y no una de rock?

–Es fabulosa. Fue irónico en el momento en que lo llamamos ópera. Nos arriesgamos mucho. Pero desde que viví con ello y lo toqué en el escenario, y después de haber visto muchas grandes óperas, vi que tenía una en mis manos. Entonces, he llegado a la conclusión de que es la mejor jamás escrita.

Sobre su gira, asegura: “traeré una banda de Reino Unido de ocho personas, que suena muy diferente con diversa instrumentación. Sin sintetizadores. Se trata simplemente de divertirse mucho tocando diferentes canciones y, obviamente, algunos clásicos de The Who. Pero los hacemos diferentes. Así que es algo que me encanta hacer. Y a la gente parece gustarle cuando lo hago público. Haré algunas cosas en solitario, además de algunos covers de otras personas que realmente admiro para hacer una noche de entretenimiento y diversión.

–¿Salir frente a una audiencia es lo que mantiene intacta tu voz?

–Ese siempre ha sido el impulso para mí desde que me solucionaron mis problemas de voz. Tienes que seguir usándola como cualquier otra cosa en el cuerpo. Si dejas de usar esos músculos de la laringe y de las cuerdas vocales, se ablandarán y perderás la voz. El mío es extraordinario para mi edad.

–Simon Townshend actuará contigo, no su hermano, Pete de The Who. ¿Cómo es complementar un Townshend por otro?