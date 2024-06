Puntualizó: Es un gran privilegio participar en Cumbia Machine, porque además de que se aprende de músicos increíbles, es un puente entre generaciones. Cantamos cumbias, y se pensó, por qué no también incluir un tema inédito. En este sentido, celebro a Érik Rubín, quien puso el ojo y los recursos en esta iniciativa.

Lo del sencillo Me iré a gozar después, que se encuentra en plataformas, podría verse desde una perspectiva comercial, pero lo adapté a mi manera de concebir la música, que es crecer en este sentido y tener un acervo cultural, el cual me permite cantar y ser parte de sonoras como La Única Internacional Sonora Santanera o la Sonora Dinamita .

Al contrario, la intérprete mexicana, quien ha incursionado en diversos géneros, cuya tesitura puede entrar en distintos lugares lanzó hace unos días el sencillo de su autoría Me iré a gozar después, el cual es el segundo lanzamiento del epé que conformará el concepto Cumbia Machine, creado por Érik Rubín.

Ely Guerra hace honor a su apellido y muestra que es una guerrera , pues con tres décadas de trayectoria forjada con esfuerzo y tenacidad, la cantante y compositora no piensa sucumbir ni perder su libertad creativa en una industria inundada de modas y de géne-ros musicales.

▲ Ely Guerra canta cumbia hace años en colaboraciones, entre otros, con Celso Piña y La Única Internacional Sonora Santanera. Foto cortesía de la artista

Guerra recordó: “A los 18 años elegí un cover de María Grever, Júrame, como estandarte para que fuera el primer tema que me representara, porque la disquera no quería que fuera una canción de mi autoría. Entonces, ante ese planteamiento y postura lo único que privó es lo que llevo en mi apellido. Siempre he sido una guerrera y honestamente negarle a mi voz la oportunidad de formar parte en distintos géneros sería un error”.

Grandes colaboradores

A lo largo de su educación musical , Guerra suma más de 70 colaboraciones con artistas de la talla de Celso Piña, Alondra de la Parra, Gustavo Dudamel, José Fors, Fratta y Control Machete, entre otros. He podido abrazar muchos géneros con mi voz y es un privilegio .

Este año, Ely Guerra se presentará el 24 de agosto en el Festival Hera HSBC, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, acompañada por el pianista Camilo Froideval y el guitarrista Demian Gálvez. A la par, la cantante celebra 20 años de su álbum Sweet & Sour, Hot y Spicy, además de poner especial énfasis en otra de sus pasiones y emprendimiento, que es la elaboración de perfumes orgánicos y productos para la piel.

“Hice dos perfumes y están a punto de salir al mercado, de manera super íntima, porque los produzco en mi laboratorio, los envaso, yo hago todo; son productos artesanales hechos con materia prima natural. Es un juego hedonista como lo hizo en su época el disco Sweet & Sour, Hot y Spicy musicalmente.”

Ely Guerra enfatizó: Estoy contenta de hacer música y crear, además de ahorrar para la música inédita, porque somos independientes y hay que trabajar duro .

Mientras tanto, con la bailable Me iré a gozar después, donde interviene la Única Internacional Sonora Santanera, que ofrece ese sonido tropical con congas y timbales, la hermosa y peculiar voz de Ely Guerra invita a disfrutar del ritmo y la expresión musical más representativa de Latinoamérica.