Comentó que hablar de 20 reformas constitucionales suena alarmante por el número, pero sólo preocupan las relativas a los órganos autónomos, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral.

Vamos a agotar todo lo posible para llegar a buen puerto y sobre todo lanzar señales de confianza. No hay que preocuparnos , dijo.

Apuntó que el sector empresarial se reunirá la próxima semana con Sheinbaum para platicar y analizar los textos que se busca aprobar.

Ya tenemos fecha la próxima semana y vamos a hablar sobre esto. Seguramente iremos avanzando mucho en el Congreso.

Insistió en que hay voluntad de Sheinbaum y de los legisladores para dialogar. “Primero hay que conocer esos textos para después, con nuestros argumentos, tratar de llegar a los puntos de coincidencia.

Hay buena relación y eso es importante. No hay por qué ponerse nervioso porque hay buena relación, no se ha roto ningún lazo, o sea, la comunicación es muy buena y eso también lo deben considerar los mercados. No estamos cruzados de brazos , agregó.

Cervantes Díaz indicó durante la ceremonia en la que se reconoció a varias empresas que si bien preocupa el tipo de cambio, también se debe tomar en cuenta que beneficia a sectores como el automotriz.