Al no calificar al Mundial Sub-20 y los Olímpicos de París, la direc-ción de selecciones menores, liderada por el argentino Andrés Lillini, incorporó a su grupo de trabajo diferentes metodologías para establecer las bases rumbo a la siguiente Copa del Mundo. Por un lado, la formación; del otro, la exigencia del más alto nivel. Con ello, el relevo generacional del representativo mayor, planeado para 2026 con el técnico Jaime Lozano, podría alinearse en la elaboración de nuevas convocatorias sin los referentes ya conocidos –Héctor Herrera, Andrés Guardado y José Manuel Corona, entre otros–. Pero el futuro presenta hostilidades cada vez mayores.

Como cada proceso impone su propia lógica, el final del torneo europeo pone en valor el momento por el que atraviesa el futbol formativo en el Tricolor. Hay entrenadores en Expansión o Sub-20 que sabemos trabajar con límite de edad. ¿Cuándo nos han llamado a una entrevista para dirigir una Sub-23? Nunca. Si hacemos un análisis general, resulta que tenemos muchas influencias de métodos importados, los cuales en nuestras fuerzas inferiores no funcionan , analiza el técnico del Atlético Morelia, Mario García, quien fue campeón con el Atlante en Segunda División.

Dada la diferencia de puntos con otros rivales, el equipo me-xicano necesitaba ganar en los 90 minutos para pelear un lugar en el podio. Ante esa exigencia y las propias demandas que nacen de los resultados, Corea no sólo resistió, sino además hizo ver factores que se repiten cada cierto tiempo en su rival con un plantel Sub-21, dos años por debajo de la norma. Ahora, a la generación que dirige el técnico Ricardo Cadena sólo le resta jugar por el quinto puesto en un certamen en el que anteriormente llegó tres veces a la final (2012, 2018 y 2023).

Esta categoría es la que nos va a defender dentro de siete años , advierte el campeón del mundo Sub-17 en 2011, Raúl Gutiérrez; tenemos que encontrar esos contrapesos, para que estos jóvenes vayan ganando oportunidades. Al final, las nuevas generaciones deben ser mejores que las anteriores, lo importante es que tengan su propia identidad . De la misma manera que lo hizo Jesús Ramírez en 2005, Gutiérrez entró en la historia del Tricolor al conquistar el máximo trofeo con límite de edad, en una época en que México se erigía co-mo el rival a vencer en la zona.

Sólo los locos son los que cambian las cosas , agrega García, con amplia experiencia en fuerzas básicas. Debemos empezar a valorar métodos diferentes. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dijo hace unos días Rafa Márquez sobre que los técnicos mexicanos no estamos preparados. No tenemos que ir a tomarnos fotos ni hacer cursos a Barcelona para demostrar que sabemos de esta profesión, el futbol se aprende en el barrio. Es un pretexto para denostarnos .

Mientras el representativo Sub-23 espera rival para definir el quinto puesto, la selección mayor realizó su segunda práctica en San Diego rumbo a la Copa América. Lozano notificó a Víctor Guzmán, Andrés Montaño, Fernando Beltrán, Alexis Peña y Jordan Carrillo que no integrarán la lista definitiva de 26 elementos, que se entregará hoy a la Conmebol para participar en el torneo.