La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 4

En 1979, cuando Lucero Millán tenía 19 años, su vida dio un giro significativo al viajar a Nicaragua y colaborar con la revolución sandinista. Tiempo después, fundó en dicho país la compañía de Teatro Justo Rufino Garay, una de las más importantes de Centroamérica .

Originaria de Sinaloa, la directora escénica y dramaturga presentará por primera vez en México la puesta en escena Francisca, pieza que representa la culminación de un largo proceso artístico y personal , con sólo dos funciones, mañana y el 20 de junio en el Teatro La Capilla.

Se trata de un monólogo autobiográfico que rinde homenaje y fusiona la riqueza culinaria y musical de ambas naciones (México y Nicaragua) , explicó Lucero Millán en entrevista con La Jornada.

“Es en la segunda nación donde me he desarrollado más en el ámbito laboral: he dirigido más de 40 montajes y he actuado en otros tantos. Sin embargo, fue en Francisca donde me di la oportunidad de mostrar mi fragilidad como mujer, como extranjera y con una identidad apasionada por dos países.

“Otro punto de partida para consolidar este proyecto radica en un sentimiento con el que vengo lidiando desde hace muchos años; un profundo sentimiento de incertidumbre respecto a mi sentido de pertenencia. Cuando venía a México me preguntaban mi lugar de origen y cuando visitaba Nicaragua ocurría lo mismo.

La obra se estrenó en Nicaragua en 2018 y fue un rotundo éxito; luego tuvo lugar en la Muestra Escénica Iberoamericana en Tenerife, España, por lo que ahora quise presentarla por primera ocasión en México.

A medida que prepara la mesa para sus ancestros en el Día de Muertos, la mexicana-nicaragüense Francisca se sumerge en recuerdos y experiencias que reflejan su conexión con ambas culturas. Las canciones y los sabores se convierten en hilos conductores que tejen su historia y revelan la complejidad de su identidad, la cual entrelaza dos culturas latinoamericanas.