Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 3

La novela más reciente del narrador, poeta y ensayista Mauricio Montiel (Guadalajara, 1968), El funeral, provino de un obsequio insólito: un álbum de fotografías tomadas precisamente en una ceremonia fúnebre.

La propuesta de tener ese material en mis manos me atrajo muchísimo; sin embargo, para mi sorpresa, sólo se me ponía una condición: escribir algo a partir de eso. Nunca me había encontrado con alguien tan generoso que sin conocerme me hizo un obsequio tan extraordinario , señaló el autor en entrevista con La Jornada.

“Entre 2017 y 2020 administré en Instagram el proyecto literario Las ajenas vidas, el cual reunía relatos ideados a partir de imágenes y postales antiguas que he ido coleccionando en distintos viajes.

“La iniciativa llamó la atención de una joven escritora mexicana avecindada en Turín, quien me dijo que cerca de su casa había un mercado de pulgas donde había material que podría interesarme.