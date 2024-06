Armando G. Tejeda

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 3

Madrid. La escritora francesa Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, reivindicó su labor de salvar del olvido cosas tan importantes como la memoria , tanto desde el enfoque de los individuos como el de los pueblos, máxime en unos días en los que preocupa el auge de la extrema derecha en países como Alemania, Francia y España, donde se vivieron con crudeza y drama los regímenes fascistas del siglo XX.

Ernaux, nacida en Lillebonne en 1940, es una escritora que en sus novelas reivindica las historias de las mujeres y, de alguna manera, explica así la evolución desde ese pasado opresor. En un encuentro con medios de comunicación en Barcelona, Ernaux explicó que durante su trayectoria ha tratado de salvar la memoria de las mujeres a lo largo de la historia, no sólo las de su generación. He intentado que no se perdiera todo lo vivido por las mujeres del campo, por las obreras; tampoco cosas de mi generación como el aborto clandestino, algo muy importante. Es fundamental salvar esta memoria, la de estos años que han pasado, porque la memoria se desvanece rápidamente, mucho más rápido de lo que podríamos pensar , explicó.

Ernaux es autora de libros como Los años, Memoria de la chica y El hombre joven, entre otros, que la han convertido en una voz indispensable de la literatura contemporánea. Antes del Nobel ya era una escritora popular y de culto, pero a raíz de la concesión del galardón su número de lectores aumentó de forma exponencial, lo cual le ha permitido que sus preocupaciones ante el devenir del mundo se escuchen todavía más.