Miércoles 12 de junio de 2024, p. 2

El trabajo de campo de la videoartista suiza Ursula Biemann (Zúrich, 1955) la ha llevado a territorios indígenas lejanos, desde Amazonas hasta la región del Ártico, donde ha presenciado la devastación del medio ambiente y su impacto en todas las formas de vida.

Interesada, primero, en el tema de las fronteras, la migración y los movimientos laborales, hace unos 10 años Biemann volteó su mirada hacia los asuntos medioambientales, como las ecologías de los bosques y el petróleo, así como las consecuencias de los proyectos extractivistas en los ecosistemas globales y el clima con la idea de crear un puente entre hacer videos y el mundo natural .

La exposición Devenir Tierra, abierta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), es una retrospectiva de seis videoensayos, realizados por Biemann entre 2013 y 2023: Deep Weather (Tiempo profundo), 2013; Forest Law (Selva jurídica), 2014; Acustic Ocean (Océano acústico), 2018; Forest Mind (Mente forestal), 2021; Devenir Universidad (2019-2023), y Vocal Cognitive Territory (Territorio cognitivo vocal), 2023. Hace dos años, Acustic Ocean (2018) se exhibió en sala 10, el espacio virtual del recinto; ahora se presenta como una gran instalación espacial .

La pérdida de biodiversidad global es un tema de interés general. Sobre su acercamiento, Biemann dice: Todos mis videos en los últimos 10 o 12 años han tratado diferentes aspectos de la crisis ecológica en la que nos encontramos. Además de la pérdida de la biodiversidad, está la de los bosques y los problemas con el agua. He desarrollado cada tema en un video por separado, de modo que la exhibición es más bien un panorama de todos estos proyectos de investigación. Cada uno tiene un enfoque especial .

Océano acústico, por ejemplo, trata sobre las posibilidades de conversar con el mundo marino profundo y, por ende, elevar nuestra sensibilidad en cuanto a la existencia de todas estas diferentes especies y sus pláticas. Si no las escuchábamos es porque no contábamos con los instrumentos suficientemente sensibles para grabarlas; por lo tanto, he introducido muchos aspectos científicos de punta que mejoraran nuestra relación con la Tierra y el mundo viviente .