“Me fui a comer unos taquitos de carnitas en la Central de Abasto y le digo al taquero: ‘échale verdurita’, y me responde: ‘mejor le pongo carne, ¡pinche cilantro está bien caro!’ Me lo dieron con pura cebolla, y eso que es la central y ahí se surten, tienen todo más a la mano. Hasta a ellos, a los vendedores, les ha afectado”, comentó.

Comentó que el cilantro proviene de Puebla; sin embargo, recordó que lo más caro que llegó a costar el año pasado fueron 300 pesos.

Andrea, locataria también de Jamaica, coincidió en que el cilantro es lo más caro ahorita; vendo lo que me pidan, pero si es un peso, nada más doy una ramita . En tanto, María, ama de casa, expresó: ¡ni modo!, se necesita para la comida, cueste lo que cueste, pero ahorita no es tan tarde y ya no encuentro .

Una mujer que atiende una cocina de comida corrida en el mercado dijo que por el alza ayer decidió no ponerle cilantro a la sopa de letra ni a la salsa verde que preparó.

En tanto, la encargada del local Gorditas Michoacana, ubicado en Eje 3 Sur Morelos, pueblo de Magdalena Mixiuhca, en Venustiano Carranza, explicó que para hacer frente a los precios “tiene uno que ingeniárselas: le pongo un poquito menos de cilantro, pero le añado lechuga; aunque también está cara, abunda más .

La manzanilla y el toronjil son otras hierbas que también han incrementado el precio por las altas temperaturas, dijo Jorge Plata, proveniente del estado de México, quien señaló que los manojitos siguen costando 10 pesos, pero son más pequeños.