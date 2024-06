Laura Gómez Flores

Miércoles 12 de junio de 2024, p. 33

La defensa de Derek Usiel N, a quien se imputan los delitos de feminicidio en grado de tentativa contra la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea, denunció la violación de sus derechos humanos al ser detenido por la incriminación de un tercero, quien dice que él participó en los hechos .

Al término de la audiencia inicial, que se llevó a cabo en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México de la colonia San Rafael, donde se determinó su internamiento, su abogado Miguel Ángel Segura aseguró que no existe ninguna prueba que lo relacione con ese hecho.

El presunto autor material, Juan David N, no refiere cómo y dónde lo conoce, sólo da su nombre y es como las autoridades lo relacionan , cuando el 11 de mayo, cuando se perpetró la agresión, estaba en su casa con familiares, de lo cual se cuenta con fotos y videos.