Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. 8

Durante 2024 no ha habido un desbordamiento de los flujos migratorios en América del Norte, pero es necesario que se internalice la necesidad de atender las causas estructurales que la generan, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó que en las agencias estadunidenses esto no ha permeado porque hay posturas que no son serias, para decirlo de forma amable.

En el gobierno de Estados Unidos todos los planes tienen que ver con lo militar, como el Plan Mérida, el Plan Colombia, cooperación contra las drogas, contra el crimen, pero en el tema migratorio sólo ha sido contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras, leyes más severas, pero no quieren, se les complica atender las causas , aseguró el mandatario.

Durante su conferencia de ayer, explicó que a pesar de la insistencia de México por impulsar la cooperación para el desarrollo en la región a fin de atenuar la migración, no se ha modificado la posición estadunidense, particularmente en tiempos electorales. Aunque mencionó que nuestro país ha reducido las deportaciones, destacó que Estados Unidos ha sido muy renuente en el caso de las personas que migran de algunos países con quienes no quieren alcanzar acuerdos.

Mencionó que en este caso se encuentran Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua y muy recientemente también Guatemala. Estimó que en este último caso podría haber oportunidad de lanzar proyectos para impulsar su desarrollo. Consideró viable que más adelante se pudiera ampliar el Tren Maya para que pueda internarse desde Chetumal a Belice y a Guatemala, lo que implicaría dar empleo a 100 mil personas o bien ampliar las líneas férreas de Tapachula a Ciudad Hidalgo, lo que supondría otras 50 mil plazas.