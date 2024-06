Durante su conferencia matutina de ayer, el jefe del Ejecutivo reconoció el derecho de esa organización magisterial a protestar, pero los conminó respetuosamente a que lo realicen de manera pacífica y sin violencia. Ratificó el compromiso de su gobierno de que no habrá acciones represivas, no hay un Estado represor ni se violan los derechos humanos .

Eso no, eso no, tampoco lo de las bombas, no a la violencia. El camino es la no violencia, eso sí. Seguir luchando por las causas justas, seguir luchando por el pueblo, tanto por lo gremial como por las causas de todas y todos .

López Obrador consideró que hay muchas maneras de luchar por los intereses sociales, por eso planteó a la coordinadora la necesidad de mantener el trabajo con las bases sindicales, porque luego ocurre que en una organización gremial sus dirigentes se desprenden de sus bases, y empiezan a desconocer sus demandas sociales, se convierten en líderes políticos, expertos o ideólogos alejados de su realidad social. “No hay que abandonar la sabiduría popular y estar siempre con la gente, y no a la violencia.