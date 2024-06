Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. 6

Las comisiones de Derechos Humanos y la de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados expusieron como caso emblemático de la burla de partidos y candidatos al mecanismo de acciones afirmativas, la nominación a diputado local por Nuevo León de Baltazar Gilberto Martínez Ríos (MC), quien se hizo pasar por discapacitado pero monta a caballo y levanta pesas.

Desde la campaña, ambas comisiones alertaron que Martínez Ríos registró su candidatura de discapacidad, por usar lentes, y el 2 de junio ganó el distrito local 11, con 36.48 por ciento de los votos.

La Comisión de Derechos Humanos recordó ayer que desde el 29 de mayo, ambas comisiones enviaron un escrito a las presidentas de la Cámara, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marcela Guerra (PRI), Guadalupe Taddei y Mónica Soto, respectivamente, para insistir que Martínez Ríos no pertenece a un grupo de atención prioritaria.