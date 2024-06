Emir Olivares y Alonso Urrutia

Tras los contundentes resultados electorales en favor de su movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a la oposición a hacer un ejercicio de autocrítica. “No es darle la vuelta a la hoja y ‘vamos a seguir haciendo lo mismo’. Se cometieron muchos errores garrafales”.

En su mañanera de ayer, el mandatario se volvió a referir a los comicios del pasado 2 de junio, que desde su perspectiva dejaron una lección: Que en la democracia el pueblo manda, el pueblo decide, no una minoría, en una auténtica democracia .

Demandó en particular al empresario Claudio X. González –uno de sus principales opositores y a quien ha considerado el gerente del bloque conservador –con el fin de presentar un informe para transparentar todos los recursos que se usaron en ataques a su gobierno y favorecer a la oposición durante el proceso–, pues incluso –sostuvo– los recibieron desde el exterior.

“Estoy esperando el informe del dinero que manejaron en el bloque conservador, cuánto recibieron de dinero, quiénes fueron los que aportaron, cómo se usó, cuánto fue el dinero de mexicanos, conservadores o traficantes de influencia que recibieron, cuánto recibieron del extranjero (…) Sería muy bueno que actuaran de manera transparente e informaran.”

Planteó que los opositores tenían muy arraigado un pensamiento, basado en un clasismo y un racismo soterrados, que apuntaba a que, en su modelo de democracia, el pueblo no existía.