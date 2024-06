Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. 3

¡Contentísimo! Ése es el sentimiento con el que concluirá su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador porque tendrá la dicha enorme de entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo.

Pero añadan: una mujer con convicciones, con principios, con ideales, honesta. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a la vida que nos ha dado tanto , subrayó en la mañanera de ayer al referirse al próximo cambio de gobierno, que se concretará el primero de octubre.

Antes de recibir a la ganadora de la elección presidencial, el jefe del Ejecutivo habló de su sucesora y compañera de movimiento.

En respuesta a las voces de la oposición que han afirmado que él estaría a la sombra de Sheinbaum, dejó claro que por convicciones y principios no será de esa manera.

“Para los que andan ahí, como Carmen Aristegui, que dice que Claudia es una copia del Presidente, (es) una falta de respeto, pero lamentable, aunque también es importante que todo esto se exprese, se manifieste (…) Y ya como corolario decir: ¿Cómo se va a parecer a mí? ¿Cómo voy a estar yo detrás? Que es lo otro, si yo tengo principios, tengo ideales igual que ella, igual que Claudia.”

Insistió en que luego de que entregue la banda presidencial dirá adiós y se jubilará. Nunca he actuado de manera inconsecuente, nunca, siempre lo que digo lo sostengo, cumplo mis compromisos. Además, ya termino mi ciclo .

El tabasqueño garantizó que no traicionaría esa palabra, por lo que reiteró que se retirará de la vida pública.

Y sólo que fuese un ambicioso, vulgar, politiquero, estaría pensando en ser jefe máximo, o caudillo o líder moral, mesías, como me llamó (Enrique) Krauze, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada, ni una conferencia. Voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales.

No recibirá a nadie, ni políticos, ni ciudadanos, aun cuando al pueblo los quiero más que ellos me quieren a mí, pero no puedo, porque si empiezo a recibir personas, amigos, que son millones, compañeras, compañeros, pues voy a estar todo el tiempo recibiendo. Y quiero tener momentos libres para la reflexión .

Foto en EU

El mandatario resaltó la imagen que recientemente ha vuelto a ser retomada por gran parte de la ciudadanía y diversos actores, cuando Sheinbaum, siendo estudiante de doctorado en 1991 en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, se manifestó por la presencia en ese país del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Se trata de una fotografía en primera plana de The Stanford Daily, donde la entonces doctorante está entre un grupo de jóvenes, y destaca porque mantiene una cartulina en lo alto en la que se lee: “Fair trade and democracy now (Tratado –de Libre Comercio– justo y democracia ahora)”.

López Obrador dio su propia interpretación de esa imagen: “Coloquialmente, como se diría en mi tierra, ‘¿en dónde lo vas a agarrar, primo hermano?, ¿en dónde?’ O sea, esto es”.