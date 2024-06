H

ace más de un año, en una conversación privada le expuse respetuosamente al presidente López Obrador la conveniencia de que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, permaneciera en su cargo el sexenio siguiente para evitar sobresaltos financieros. No le pareció buena idea, no por tratarse de Ramírez de la O, sino porque el nuevo mandatario (todavía no se conocía que sería presidenta), debería sentirse libre para tomar las decisiones que mejor considerara. Recientemente cambiaron las circunstancias sobre la permanencia del funcionario, pero esa es otra historia.

Let her be

…Dice una popular frase en Estados Unidos. Déjala ser . Ayer vimos cómo Claudia Sheinbaum comenzó a ser ella, sin reñir con el Presidente. Después de comer en Palacio Nacional sopa de jitomate y pescado (los tamales de chipilín no figuran entre sus platillos favoritos) anunció que se abrirá una amplia consulta sobre la reforma judicial, en la que todos podrán externar su opinión, incluso los magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordemos que el presidente López Obrador había dicho que la justicia está por encima de los mercados , refiriéndose al resbalón del peso que siguió al aplastante triunfo electoral de Morena, que le permitirá el control de la Cámara de Diputados y casi del Senado. Desde un punto de vista filosófico es cierto; sin embargo, los mercados tienen el poder de desestabilizar la economía de un país, como ya vimos en el error de diciembre . En estos momentos en que arranca el nuevo gobierno, es necesario abordar dichos temas con un toque de apertura y moderación.

Se pusieron de acuerdo la jefa de Estado que entra y el que se va. López Obrador ha resuelto los dos asuntos que más le preocupaban: la sucesión y un final de sexenio sin crisis económica.

Gabinetitis

Será paritario el gabinete de la presidenta Sheinbaum y lo dará a conocer la próxima semana. Se da como un hecho que Juan Ramón de la Fuente ocupará una posición clave. El nombre de algunos personajes se repite en todos las listas no oficiales: Adrián Lajous, Altagracia Gómez Sierra, Rosaura Ruiz, Susana Harp, Omar García Harfuch... El fin de semana renunció la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González, para incorporarse al equipo de Sheinbaum. Tiene mucho tiempo a su lado, seguramente ocupará lugar en el gabinete. Cuatro posiciones son particularmente importantes: Sedena, la Secretaría de Marina, Pemex y la CFE.