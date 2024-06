Hay un sector importante que no se da por vencido a pesar de haber perdido en las urnas aplastante a la ley falta constante. Que al pobre se trate mal le parece algo normal pero a él no, dice su ego ¡No quieren que cambie el juego en el Poder Judicial!

No puede haber mejor apoyo cuando venga el momento de expresar con claridad y legitimidad el punto de vista mexicano ante Trump o ante el mundo. La voz de México será irrefutablemente auténtica, quienquiera que sea el presidente al norte del río Bravo.

La guerra jurídica de altísima intensidad en su contra, al parecer, no lo ha desacreditado ante su base electoral. Es imparable y, sobre todo, insobornable en su afán por ocupar la presidencia para cambiar el rumbo de Estados Unidos. Aquí, por suerte, en los años venideros la futura presidenta y las legislaturas estarán guarnecidas de las mayorías democráticas más grandes logradas hasta la fecha en este país.

Insta a mejorar el Cecyt 4

En el Cecyt 4 faltan lectores de huella para alumnos a la entrada, cafeterías suficientes, equipos de cómputo y biblioteca actualizados, acceso a canchas, baños que no estén en construcción y acceso a Internet.

El salón siglo XXI donde los alumnos hacían tareas no da servicio desde 2023. En ocasiones, hay más alumnos sentados en los pasillos que en clase.

Falta transparencia con los padres en cuanto al tiempo que algunos estudiantes pasan sin recibir clase cuando algún maestro no se presenta o los alumnos deciden no asistir. Tal vez sus hijos están reprobando por faltar, o se encuentran fumando a menos de 15 metros de la entrada del plantel. Incluso he visto vapeadores en los salones.

Solicito transparencia para que los padres sepan cuánto tiempo pasan sus hijos sin clase y que se garantice la calidad y seguridad del plantel.

Rosa Mayra Arellano Reyes, profesora del Cecyt 4

Invitaciones

Conferencia El espectro de Juárez

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) invita a la conferencia: El espectro de Juárez y la Cuarta Transformación , con el catedrático Juan Antonio García Delgado. La cita es hoy a las 18 horas, en modalidad presencial, en el Albergue del Arte ubicado en Alberto Zamora 32, casi esquina con Felipe Carrillo Puerto, paralela a Miguel Ángel de Quevedo, colonia Villa Coyoacán, CDMX

Mesa redonda: Defender el territorio, el bosque y la vida

Invitamos a la Mesa Redonda "Defender el territorio, el bosque y la vida. Luchas actuales en Guerrero y el Estado de México", en la que participarán integrantes del Ayuntamiento Indígena Tlahuica de Atzingo, Estado de México y de Proyectos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C., Guerrero. A continuación se inaugurará la exposición fotográfica colectiva Entre ríos y montañas. Los pueblos indígenas de Guerrero y la defensa del territorio. La cita es el miércoles 12 de junio a las 17 horas, en el Vestíbulo del Teatro de las Artes, Centro Nacional de las Artes-CENART, ubicado en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, Coyoacán, CDMX.

Giovanna Gasparello