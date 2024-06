Montserrat Hawayek Figueroa

Martes 11 de junio de 2024

Detener la guerra a cualquier precio significaría estar en guerra de manera permanente , asevera la vicecanciller ucrania, Iryna Borovets. Para iniciar cualquier negociación deben retirarse por completo las fuerzas armadas y los equipos rusos de todo el territorio de Ucrania , sostiene.

La paz es exactamente lo que millones de ucranios quieren ahora; sin embargo, no estamos preparados para la paz a cualquier precio , dice Borovets, de 48 años, veterana diplomática, en vísperas de la Cumbre por la Paz Global a efectuarse en Bürgenstock, Suiza, los días 15 y 16 de junio.

En entrevista con La Jornada, realizada mediante un cuestionario enviado a través de la embajada de su país en México, Borovets destaca que en el encuentro de Suiza, en el cual participarán al menos 107 países y organizaciones –Rusia no fue invitada–, se buscará definir una hoja de ruta para lograr una paz integral, justa y estable a dos años y tres meses de que comenzó la invasión rusa.

A continuación, algunas de las respuestas de la vicecanciller:

–¿Por qué Ucrania sólo admite la fórmula de paz del presidente Volodymir Zelensky, que Rusia rechaza, y por qué excluirla de la Conferencia de Paz en Suiza?

–Ucrania está luchando por su independencia y soberanía, la preservación de su identidad nacional e integridad territorial y la supervivencia del propio Estado. La paz para Ucrania debe ser integral, justa y estable. Esto sólo será posible cuando las tropas rusas abandonen el territorio de nuestro Estado y se restablezcan su soberanía e integridad territorial dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas.

“Como víctima de una agresión, la propia Ucrania tiene el derecho moral de determinar las condiciones en las que se debe restablecer una paz justa, la cual debe basarse en los objetivos y principios de la Carta de Naciones Unidas. La fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky corresponde a las normas fundamentales de este documento, que es la base del orden internacional, por eso lo consideramos la única herramienta eficaz para poner fin a la guerra.

“La Federación de Rusia debe participar en el proceso de paz. Pero esto no puede suceder ahora, cuando no muestra signos de estar dispuesta a abandonar su agresión contra nuestro Estado, la cual viene librando desde hace más de una década.

México podría desempeñar un papel mucho más activo en ciertos componentes de la fórmula de paz de Ucrania. En particular, quisiéramos que México, como principal impulsor del Tratado de Tlatelolco sobre una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe, se sumara activamente al punto sobre seguridad radiológica y nuclear, contribuyendo con su experiencia y autoridad a la búsqueda, por parte de la comunidad mundial, de garantías a este respecto para Ucrania. Por cierto, el destacado físico nuclear mexicano, activo promotor del Tratado de Tlatelolco, Markus Moshinskyi, era de origen ucranio. Nació en Kiev.

–¿Ucrania tiene alguna opción a un eventual fracaso de las conversaciones de paz en la conferencia de Suiza?

–Mi país está luchando por su existencia contra la agresión armada de una potencia nuclear que tiene muchos recursos más. Los rusos tienen superioridad aérea y humana y continúan acumulando tropas. Sin embargo, Ucrania continúa la lucha y no va a detenerla. Nuestro objetivo es claro: queremos el pleno restablecimiento de nuestra integridad territorial dentro de fronteras internacionalmente reconocidas y la retirada de las formaciones y equipos militares rusos de todo el territorio de nuestro Estado. Todos nuestros esfuerzos, tanto militares como diplomáticos, van encaminados a ello.

–¿Cómo evalúa la vía de negociación propuesta por China que, en su momento, el presidente Zelensky no descartó?

–Queremos ver a Pekín entre los estados que pueden ayudar a detener la agresión armada de la Federación de Rusia y restaurar la integridad territorial de Ucrania, y apreciamos que China haya confirmado repetidamente el respeto al principio de integridad territorial. Es en extremo importante observar los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, en primer lugar, en lo que respecta al respeto de la soberanía y la integridad territorial de los países, que es una de las disposiciones claves de la fórmula de paz de Ucrania, así como el fundamento sobre el cual se basan las relaciones bilaterales entre Ucrania y China. La noticia de que Pekín no participará en la Cumbre Global por la Paz inaugural en Suiza es profundamente lamentable.

–En el intento de llegar a un acuerdo en Estambul, Ucrania ofreció declararse país neutral y retirar su intención de ingresar a la OTAN. ¿Por qué lo rechazó Rusia cuando eran dos condiciones que, sostiene, la obligaron a invadir Ucrania? ¿Estaría Ucrania dispuesta a retomar negociaciones a partir de lo acordado en Estambul?

–Ucrania es un Estado soberano y tiene derecho a determinar las prioridades de su política exterior. La neutralidad no es garantía de no agresión, al contrario. Ucrania era un Estado no alineado cuando, en febrero de 2014, la Federación de Rusia lanzó su agresión armada contra nuestro país y ocupó temporalmente Crimea y parte de las regiones de Lugansk y Donietsk. Esto simplemente demuestra que Moscú utilizó la permanencia de Ucrania fuera de la OTAN para atacar a nuestro país.

“Fue después de esto que el nivel de apoyo a la integración euroatlántica en Ucrania aumentó rápidamente (…) La membresía en la OTAN es la única garantía confiable de nuestra seguridad.”

–El presidente Zelensky ha afirmado que nunca va a negociar con el mandatario ruso, Vladimir Putin. ¿No habrá negociaciones?

–Las garantías de la Federación de Rusia de que está preparada para las negociaciones no es más que un mito. La seudodisposición de la Federación de Rusia para las negociaciones de paz no es más que un intento de ganar tiempo para fortalecer el control sobre los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, retrasar o hacer imposible el suministro de ayuda militar, financiera y humanitaria a Ucrania por parte de la comunidad internacional.

“Rechazamos cualquier llamado a negociaciones de paz con la Federación Rusa en los términos de Moscú. Detener la guerra a cualquier precio significaría estar en guerra permanentemente. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Ucrania registraron un número sin precedente de crímenes cometidos por el ejército ruso durante la invasión a gran escala: más de 133 mil delitos de agresión y crímenes de guerra, y 17 mil contra la seguridad nacional; más de 162 mil objetos de infraestructura civil fueron destruidos o dañados. Detrás de cada uno de estos números hay un acontecimiento trágico, una vida humana. ¿Pueden tales acciones dar testimonio de la sinceridad de las garantías de la Federación de Rusia sobre el deseo de paz y la disposición a negociar? En mi opinión, no.

“Tenemos una visión clara de cómo se construirá el camino hacia la paz.

El aspecto clave para empezar cualquier negociación debería ser la retirada de todas las fuerzas armadas y equipos rusos de todo el territorio de Ucrania. Quisiera subrayar que la cuestión de la soberanía y la integridad territorial del Estado dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas no puede ser objeto de ningún compromiso.

