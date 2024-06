Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. 24

Al informar que instruyó a diversas secretarías de Estado dar protección y entregar apoyos a la población del municipio de Tila, Chiapas, que han retornado a sus comunidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de un conflicto intracomunitario, que se está buscando resolver para alcanzar la paz.

Dijo que para tal efecto se desplegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el fin de supervisar que no haya mayores enfrentamientos entre los pobladores.

Lo que está sucediendo en Tila es muy lamentable, porque no es la lucha contra el aparato del Estado opresor, represor, o la lucha contra un cacicazgo. No. Es una confrontación entre el mismo pueblo, porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila.