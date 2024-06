El pasado 21 de mayo se celebró el Día Internacional de los Dinosaurios, y el trío de indie rock australiano inte-grado por Lachlan Caskey, Sean Caskey y Michael Sloane, Last Dinosaurs, aprovechó para lanzar su nuevo álbum, Kyoryu, disco formado por sus últimos dos epés, Kyo y Ryu.

▲ Lachlan y Sean Caskey (centro) con Michael Sloane. Foto Facebook

El disco y el manga hablan de un futuro distópico, el cual propicia una reflexión sobre lo que puede pasar con la inteligencia artificial y la civilización humana. De lo que estoy cierto es de que no se debe pensar que la IA es una cosa mala, el verdadero mal es el capitalismo .

Surgida en Australia, la banda derock es internacional. Last Dinosaurs ha ofrecido conciertos agotados en el Reino Unido, Europa, el sudeste asiático, Sudáfrica y Améri-ca. Desde su álbum de 2022, From Mexico With Love, ha recibido elogios en Rolling Stone de Australia, NME y FLOOD. Cerró 2023 con la gira Tourzilla por Norteamérica.

Lachlan cuenta: En mí no hay ser consciente ciudadano u otro artista; siempre estoy pensando, leyendo, componiendo en mi cabeza y no decido qué idea se separa de otra para crear una canción o un concepto discográfico, simplemente sale. Aunque el proceso creativo con mi hermano mayor a veces es muy complicado y hemos tenido muchos problemas, hemos sobrevivido hasta este punto juntos. Es un logro que no nos hayamos despedazado y cada vez nos llevamos mejor .