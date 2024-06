▲ Thelma Fardin y Juan Darthés. Foto Afp

El caso generó una cascada de denuncias similares en el ámbito del espectáculo argentino, en un equivalente al MeToo que sacudió a Hollywood.

Tras iniciarse la investigación en Buenos Aires, Nicaragua abrió un caso contra Darthés en 2019 y ordenó su detención. No se concretó porque el actor se radicó en Brasil, su país natal, que no extradita a sus nacionales. No obstante, la justicia brasileña tomó la denuncia de Fardin y un juez de primera instancia absolvió al actor en mayo de 2023 por considerar que no era posible probar el delito.

El fallo ayer respondió a una apelación de la defensa de Fardin contra esa resolución de un año atrás.

Es inédito que tres ministerios públicos fiscales de Argentina, Nicaragua y Brasil hayan colaborado recíprocamente para asegurar las pruebas del caso y llevarla a juicio , valoró el abogado Arias Duval.

El defensor de Darthés, Fernando Burlando, declaró que impugnarán el fallo condenatorio.