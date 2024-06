Ellie Harrison

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. 7

Las canciones de nuestras vidas están profundamente grabadas en la mente y persisten ahí durante muchos años después de haberlas escuchado.

Especialistas comentan la razón por la cual, incluso, las personas con demencia pueden recordar tan bien la música.

En la programación del próximo festival de Glastonbury, uno de los encuentros de música más importantes a nivel global, llaman la atención presentaciones nostálgicas como la de Avril Lavigne o Keane y el hecho de que mucha gente pueda cantar de memoria cada una de sus composiciones, pese a no haber escuchado ninguna en años.

Aunque tengamos mala memoria –como la autora de este texto, que ha escuchado a su abuela con Alzheimer canturreando canciones de amor de los años 50–, podemos recordar la música por encima de todo lo demás.

–Entonces, ¿qué tiene ésta de especial?

–En parte, es pura familiaridad , explica a The Independent Kelly Jakubowski, profesora asociada del departamento de música de la Universidad de Durham (Inglaterra), donde también codirige el laboratorio de Ciencia y Música. Oímos los mismos sonidos una y otra vez, muchas más de las que leemos el mismo libro o vemos la misma película. Esta sobrexposición extrema a la misma canción puede fortalecer el rastro de la memoria .

Y aunque es posible que hayamos escuchado una melodía por última vez hace 20 años, probablemente la repetiremos después. Desafortunadamente, este efecto de repetición también se aplica a la interpretación incorrecta de las letras. Si al oír a Abba has cantado siente el ritmo de la mandarina en suficientes ocasiones, te resultará casi imposible evocar la frase correcta: siente el ritmo de la pandereta .

Otro factor que explica por qué las canciones son tan memorables es la emocionalidad .

Las investigaciones en sicología muestran que las cosas sentidas se recuerdan mejor que las no lo son , afirma Jakubowski. No son sólo las emociones que la música misma expresa, sino también los sentimientos profundos que tenemos en respuesta a los sonidos o las situaciones que los rodean, como una funeral o una fiesta.

Un procesamiento emocional más profundo de un estímulo también facilita una codificación así en la mente , añade Jakubowski. Quiere decir que cuanto más memorable sea la circunstancia, más probabilidades tendrás de recordar la melodía que sonaba de fondo.

El último factor, que se vincula con la emocionalidad, es que cuando oyes música más de una parte de tu cerebro se ilumina. “No se trata sólo de una corteza auditiva –afirma Jakubowski–, también se activan las áreas del cerebro relacionadas con las emociones”. Las regiones motoras también se encienden. “La gente recuerda los movimientos y querer bailar con ellos –agrega–. La música activa esta amplia gama de regiones del cerebro relacionadas con la memoria, pero también en las sensaciones, el movimiento, la sensibilidad a la recompensa, etcétera”.

Es gracias a esta codificación profunda que algunos afectados con demencia son extraordinariamente capaces de recordar una melodía incluso cuando todo lo demás parece haberse olvidado.

En 2020, por ejemplo, se volvió viral el video de una ex bailarina con Alzheimer, emocionada, agitando los brazos al escuchar una parte de El lago de los cisnes de Tchaikovsky.

Más de medio siglo atrás

A principios de este año, la abuela de la periodista que redactó este reportaje, la tomó la mano y cantó suavemente cada palabra de Someone to Watch Over Me, de Ella Fitzgerald, que sonaba en el funeral de su abuelo. Cuando salieron de la ceremonia, se sintió confundida porque su esposo de seis décadas no caminaba a su lado, y miró hacia atrás a través de las puertas, preguntando dónde estaba.

Sarah Metcalfe, quien dirige la campaña Música para la Demencia, ha sido testigo de muchos momentos como el anterior.

Para las personas que no han hablado durante mucho tiempo, durante semanas o meses, puedes encontrar la canción adecuada y de repente empiezan a cantar , comenta, y eso puede tener un efecto de verdad poderoso para las familias, porque las habilidades que pensaban que habían desaparecido repentinamente regresan .