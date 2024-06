Afp

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. a12

Madrid. Tres aficionados del Valencia fueron condenados ayer a ocho meses de prisión por gritar insultos racistas en mayo de 2023 contra Vinicius, estrella del Real Madrid, en un caso que provocó una ola de indignación internacional. Es la primera sentencia de este tipo en el futbol profesional de España.

Los tres hombres, que reconocieron los hechos, también tendrán prohibido ir a estadios de futbol en partidos de La Liga o de la selección española durante dos años, según el acuerdo al que llegaron las partes, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

En principio, los condenados, que no tienen antecedentes penales, no tendrán que ingresar en prisión ya que los jueces en España suelen dejar en suspenso las sentencias de cárcel cuando no superan los dos años.

Muchos me pidieron que lo ignorase, otros que mi lucha fue en vano y que debía simplemente jugar. Pero, como siempre he dicho, no soy una víctima del racismo, soy un atormentador de racistas , escribió Vinicius en redes sociales. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí, es para todos los negros. Que otros racistas tengan miedo y se avergüencen .