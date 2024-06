Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. a12

En el futbol mexicano hay unacrisis de percepción. Si no se mira ni se comprende en profundidad lo que ocurre en la selección nacional es imposible generar alternativas a futuro, sostiene el entrenador y ex presidente del Instituto Johan Cruyff en México, Jacques Passy. En esa radiografía del proceso que encabeza Jaime Lozano rumbo al Mundial de 2026, hay una lista de 26 jugadores que debe definir para la Copa América. Si algunos de ellos se han forjado a partir de la crítica, puede que paradójicamente terminen reforzando su idea del llamado relevo generacional.

La mayoría de la gente usa la palabra experiencia como lo contrario de joven, pero es un grave problema. Para efectos de este deporte, experiencia es que un futbolista haya participado en partidos de un nivel parecido al que estás por jugar. Ni la edad ni militar en clubes de Europa por sí mismo te da eso, sólo los contextos y presiones similares. Avanzar a una final de la Copa sólo es equiparable con haber vivido algo parecido en selecciones o clubes , reflexiona el antiguo seleccionador de República Dominicana.

Mientras en San Diego suena el traqueteo de los teclados para los últimos reportes, Lozano y su cuerpo técnico realizaron ayer su primera práctica con 31 elementos nacionales, incluido el portero de Santos, Carlos Acevedo, quien fue llamado de emergencia. De todos ellos, el medallista olímpico en Tokio 2020 descartará a cinco antes de mañana, en su mayoría jóvenes que no han sumado minutos en partidos amistosos. Andrés Montaño, Jordan Carrillo, Brian García y Víctor Guzmán pertenecen a ese grupo.