Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. a11

A dos años de su retiro, Roger Federer sigue dando cátedra. Aquellos dotes pegados a la raqueta los trasladó en esta ocasión a la emotividad de un discurso que sólo un hombre con su recorrido sería capaz de transmitir. Las palabras de su sajestad esta vez fueron el centro de atención frente a cientos de alumnos graduados de la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos, donde recibió un doctorado en letras humanitarias debido a su labor filantrópica que realiza a través de su fundación.

Con la misma elegancia con la que solía jugar, atrapó a la audiencia con sus anécdotas. Más que una plática, fueron consejos de vida.

Chicos, siento su dolor. Sé lo que se siente cuando la gente sigue preguntando cuál es el plan para el resto de su vida. Me preguntan ahora que no soy tenista profesional, ¿a qué te dedicas? No sé, y está bien no saberlo , fueron una de las reflexiones que hizo Roger.

Abordó el tema de la confianza desde su experiencia de 25 años como profesional. Para ello recordó el día que dudó de sus capacidades. Ese sentimiento, confesó, se remonta a la final que perdió en Wimbledon 2008 contra Rafael Nadal.