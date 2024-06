No quería quedarme con la espinita de vivir el máximo sueño al que puede aspirar una atleta. Dejé de lado muchos planes y me concentré en apoyar a mis nuevas compañeras, a potencializar sus habilidades , explicó.

Adirem es la última sobreviviente del primer equipo que entrenó Aguilar. Aunque todas sus compañeras se retiraron tras no clasificar a Tokio, ella permaneció con la selección y no claudicó hasta poder ser seleccionada olímpica.

“ Hay muchas cosas que la gente no ve, nos preparamos mucho para que ustedes y los jueces puedan ver nuestra mejor versión. A París vamos a dejar huella, a demostrar que México ya no es un nadie en la gimnasia rítmica, sino un rival a vencer , dijo Kimberly.

Blajaith y Adriana Loftus, de natación artística serán las únicas dos entrenadoras mexicanas en la capital francesa.

Me llena de orgullo ese logro, siempre he creído que en mi deporte hay un poco de machismo y además no creemos que podemos alcanzar todas nuestras metas. Ojalá en los próximos Juegos no seamos dos sino más mujeres las que lideremos una selección de alto rendimiento , respondió Blajaith, quien abandonó su sueño de ser bailarina de danza contemporánea por dirigir al equipo.

De la mano de la tapatía, el equipo ha conseguido medallas históricas en competencias como los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundiales y Copas del Mundo”.

Este conjunto está para cosas grandes. Ya fuimos medallistas de Copa y en 2022 quedamos sextas en el Mundial. Imagínense qué se puede lograr con más apoyo .

En París, la selección presentará rutinas muy particulares. En aro, participarán con una mezcla de música setentera que muestre la alegría del mexicano mientras que en la ejecución mixta honrarán a la sede iniciando la rutina con una posición que evoca al Museo de Louvre.