Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 11 de junio de 2024, p. a10

La idea de volver al penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México, le produce escalofríos a Ulises Cejudo Hernández. Hace apenas unos meses salió de ahí tras vivir los últimos 17 años privado de la libertad; entró cuando tenía 25 y fue liberado a los 42, convertido en un hombre muy distinto al que ingresó.

Al salir a principios de este año recibió un golpe de una realidad para él desconocida, como si hubiera sido parido a una nueva vida, pero en lugar de llanto, lo que inundó el ambiente fue el estruendo de los automóviles, como si se hubieran multiplicado en casi dos décadas que pasó detrás de las puertas de la cárcel. Muchas personas que son liberadas tras una larga temporada en reclusión aseguran que abandonar la prisión es como entrar a un mundo desconocido.

Este sábado 15 de junio Cejudo regresará, pero será distinto; ahora entrará a prisión vestido de entrenador de boxeo en una función que se realizará entre reclusos y peleadores externos. Será la primera vez que púgiles internos se enfrenten con otros que practican el oficio en libertad. Sólo de pensar que volverá a cruzar los retenes previos a los patios de esa cárcel, le brota una sonrisa nerviosa y se rasca la nuca con impaciencia. Fueron 17 años alejado de la vida exterior, condenado a una rutina asfixiante tras los muros de esa imponente construcción en Iztapalapa. Si algo le dio oxígeno para soportar esa realidad fue el boxeo.

No te creas, sí se siente algo que no puedo explicar, sólo de pensar que voy a regresar donde pasé tantos años , admite el ahora entrenador de boxeo; algo se queda en el cuerpo o en la memoria, pero sí da como nervios. También pienso que puede ser algo emocionante y bonito, porque regreso ahora como entrenador y para apoyar a otras personas que siguen privadas de su libertad .

Ulises Cejudo no encuentra cómo relatar los primeros sentimientos de desesperación que asaltan a una persona cuando llega a prisión. Dice que es un tránsito oscilante de la culpa a la rabia y de la depresión a la desesperación. Ahí adentro todos los días son el mismo día.

Por eso el boxeo es como una revelación. De verdad que es como comparar la noche con el día; de pronto te ves metido en una disciplina que te ayuda a sobrellevarla, de trabajo físico y mental, de actividades que haces con otros que ahora ya no sólo son internos, sino tus compañeros , cuenta Ulises Hernández, quien recibió su licencia como entrenador en 2018 mientras cumplía su condena.

La transformación

El boxeo se convirtió en su actividad diaria casi de tiempo completo. Se entrenaba y enseñaba a otros durante largas horas de trabajo deportivo, la mitad del día se le iba en ese proyecto adentro del penal. Dice que quien se integra a esta disciplina se ve transformado en poco tiempo, hay una salida incomparable para esa olla exprés de emociones que amenaza con estallar en lo más profundo de los reclusos.