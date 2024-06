Destacaron que la coordinadora abrió canales de diálogo con el Presidente de la República, las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, el Issste y los gobiernos estatales. Desarrollamos un gran movimiento en defensa de la educación pública y la estabilidad laboral, forjamos una articulación de la indignación y descontento magisterial en la Ciudad de México, salimos de esta jornada con una enorme fuerza moral, social, cultural y política acumulada .

Son 25 días de paro indefinido, pero se han dado movilizaciones desde el 5 de diciembre, en enero, febrero, el 15 de abril hubo paro nacional de 24 horas, y a partir del 15 de mayo fue indefinido y en plantón en el Zócalo. Hay un desgaste físico y económico para sostenerse en el plantón. Somos centro de acopio para los compañeros de los estados y hay cansancio, tenemos que cuidar que nadie salga lastimado , mencionó Hernández.

Detalló que el paro indefinido no fue generalizado, hubo escuelas que cerraron un día o más, pero en las movilizaciones miles de maestros participaron. Ya hay una determinación con la SEP y la autoridad educativa para que no haya represión, no hemos tenido descuentos; alguna autoridad ha querido levantar alguna acta, pero no han procedido .

El martes habrá otra mesa con el presidente López Obrador a las 11 de la mañana y el tema que se abordará será sobre el Issste, en la que se busca que no aplique el esquema de las Afore, sino pensiones, se pague en salarios mínimos no con las UMA y en el tema de la edad se exige que haya una mínima para jubilarse.