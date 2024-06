Georgina Saldierna y Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2024, p. 6

Una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el cómputo distrital se confirmó que al Senado llegarán 64 integrantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia tanto de mayoría relativa como de primera minoría, mientras la oposición tendrá 32 por ambos principios.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, estimó que con los de representación proporcional su bloque llegaría a 83 senadores, lo que significa que le faltarían dos para alcanzar la mayoría calificada, en tanto PAN, PRI, PRD y MC se quedarían con 45 de los 128 espacios que tiene la cámara alta.

Con el conteo distrital de los sufragios se ratificó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto no logrará entrar al Senado, toda vez que aparece en segundo lugar en la fórmula de primera minoría de Querétaro, y Luis Donaldo Colosio Riojas sí alcanzará a ingresar, pues se encuentra en el primer lugar de la dupla de primera minoría en Nuevo León. Con esto, el dirigente de MC, Dante Delgado, podrá repetir como senador al ocupar el sitio que deja el alcalde de Monterrey en la lista de aspirantes plurinominales, ya que era su suplente.

Entre los ganadores de las elecciones del 2 de junio hay senadores que buscaron la relección, ex funcionarios federales, ex diputados federales, ex gobernadores, ex presidentes municipales y liderazgos regionales.

De Morena, PT y PVEM lograron repetir Ana Lilia Rivera, actual presidenta de la Comisión Permanente, y José Antonio Cruz Álvarez Lima, Lucia Trasviña, Sasil de León, Alejandro González Yáñez, Lilia Margarita Valdez, Félix Salgado, Higinio Martínez, Raúl Morón, Imelda Castro, Verónica Camino Farjat y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Del PAN y el PRI, Juan Antonio Martín del Campo, Guadalupe Murguía, Mayuli Latifa Martínez, Claudia Edith Anaya y Manuel Añorve, coordinador de la bancada tricolor.

Entre los diputados federales que saltarán al Senado se encuentran los morenistas Ignacio Mier, actual coordinador de la bancada; Andrea Chávez, Juanita Guerra y Óscar Cantón Zetina; el pevemista Luis Armando Melgar y las priístas Carolina Viggiano y Paloma Sánchez, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, y Cynthia López Castro.

De los ex gobernadores, están Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Miguel Márquez, de Guanajuato; el jalisciense Francisco Ramírez Acuña, Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, y Rolando Zapata Bello, de Yucatán.

Los ex funcionarios que llegan a esta cámara son: la ex subsecretaria de Educación Media Superior Nora Rubalcaba, el ex secretario de Seguridad de la Ciudad de México Omar García Harfuch, la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy y el ex titular de la Profeco Ricardo Sheffield. Todos de Morena.

En cuando a los ex ediles que ahora serán senadores, se encuentran los panistas Enrique Vargas y Miguel Ángel Yunes, y de Morena Armando Ayala.

Por el principio de representación proporcional arribarán los dirigentes de PAN, PRI y PT.

Constancias

De manera simultánea, las juntas locales del INE entregaron ayer las constancias de mayoría a los senadores electos en las entidades.

Destacaron casos como el de Nuevo León, donde Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado, de la coalición Morena, PVEM y PT, se consolidaron como la fórmula vencedora y señalaron que esto es un reflejo de que los ciudadanos quieren que llegue la 4T a la entidad.

En el estado de México, los ganadores son Higinio Martínez, fundador del partido guinda en la entidad, y Mariela Gutiérrez, ex alcaldesa de Tecámac. El panista Enrique Vargas del Villar entrará como primera minoría.

En Guerrero, se entregó a Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morga, de Morena, su documento, en un acto realizado en Chilpancingo ante más de mil 500 personas.

A su vez, en Sonora, los morenistas Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo recibieron su constancia por mayoría relativa. También se entregó su documento a Beltrones, como primera minoría.

Junto con su compañera de fórmula Virginia Magaña, Sheffield ganó la elección, con un millón 106 mil votos, a Márquez en Guanajuato.

Viggiano también obtuvo su constancia como primera minoría en Hidalgo.