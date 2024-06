▲ El Memote Martínez, atacante de Pumas, no desperdició el llamado al Tri y volvió a manifestarse con goles. Foto Ap

E

n cuestión de horas se pasó de la alarma total, del más negro pesimismo, a la resignación. De la escandalosa derrota a manos de Uruguay al nuevo descalabro frente a un Brasil mesurado, que no quiso avasallar. Del fuera Lozano a la conformidad… La participación del Tri en la Copa América no arroja óptimos augurios; no obstante, se prevé que el ánimo mejorará en la etapa inicial, donde los rivales Jamaica, Venezuela y Ecuador podrían darle un tanque de oxígeno al técnico, quien se capacita sobre la marcha.

Dentro de 12 días México debuta frente a los Reggae Boyz, y el Jimmy parece ir esbozando un 11 titular luego de corregir su alineación y ver mejor actitud en sus dirigidos en el juego amistoso frente a la verdeamarela... A pesar de la derrota (3-2) el cuerpo técnico sonrió con júbilo, como si el gol de Endrick no existiese y el 2-2 aún los tuviera vibrando de gusto y alivio, como si la aparición de ese genio adolescente fuera sobrenatural, imposible de evitar... Lo cierto es que el tiempo se reduce para subsanar las fallas, sobre todo defensivas, del tricolor.

Imposible no admirar al argentino Marcelo Bielsa y su enorme bagaje en el banquillo uruguayo, aportando sapiencia y exprimiendo el talento de esa pléyade de gladiadores, la llamada garra charrúa… Y todo porque acá, tras el fracaso en Qatar, se insistió en que el nuevo timonel debía ser mexicano sí o sí… pero ¿de dónde sacarlo? En plena época de portazos en las narices a los estrategas nacionales el panorama ¡obvio! luce árido. Entonces, de nuevo surgió la lucha de poder entre los directivos que rigen el balompié.

Tras sentar en el banquillo de los acusados a Yon de Luisa se decantaron por el pampero Diego Cocca, que (con ayudas arbitrales) hizo bicampeón al Atlas y era ficha del Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri. Lo eligieron a pesar de que su antagónico, Grupo Pachuca, tenía mejor propuesta: el Loco Bielsa… Como en los procesos electorales, acá también hay alianzas y Televisa apoyó a Orlegi, no obstante, son quisquillosos a morir y Cocca duró lo mismo que un suspiro… Pero no trajeron a Bielsa, por oneroso y difícil de mangonear.