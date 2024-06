A

l igual que esa famosa frase de: “todos los días amanezco guapo, pero hoy… exageré” se puede aplicar ahora al gran ejercicio electoral mexicano, donde algunos observadores y medios estadunidenses –haciendo eco de sus contrapartes en México– se quejan de que la democracia ahora está amenazada porque los mexicanos exageraron el 2 de junio. O sea, al parecer demasiada democracia es nocivo para la democracia (eso de que no hay contrapesos, etcétera), según estos autonombrados jueces de la democracia que saben cuánta democracia es aceptable y cuánta no.

Pero aún más absurdo es que los estadunidenses que se suman a esta narrativa de too much democracy en México viven en un país donde el debate político gira en torno a una crisis existencial de su propia democracia, y donde se advierte (desde el presidente hasta líderes políticos) que la próxima elección podría llevar no sólo a too little democracy, sino que podría fundirse el faro de esta democracia.

En torno a la elección en Mexico, el editorial del Washington Post se tituló Cómo la elección democrática de México podría minar la democracia mexicana . El Wall Street Journal, en su editorial, expresó alarma ante un triunfo tan abrumador de la izquierda como algo que puede amenazar el orden constitucional, mientras el influyente analista político David Frum escribió en The Atlantic, en un artículo titulado El Estado fallido que vive al lado , que con los resultados del 2 de junio, Biden ahora enfrenta su próxima gran crisis exterior: un vecino sureño que procede hacia el autoritarismo y la inestabilidad . O sea, según estos editoriales y comentarios de expertos en varios tanques pensantes en Estados Unidos, la expresión excesiva de la voluntad del pueblo es nociva para el demos.

Es casi como si estos medios, a unos 50 años del golpe en Chile, están casi justificando esa frase famosa de Kissinger después de la elección de Allende: no sé por qué tenemos que quedarnos quietos y observar a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo...

Pero ahora estos comentarios llegan desde un país que por primera vez sufrió un intento de golpe de Estado hace unos cuatro años, donde la cúpula casi entera de uno de los dos principales partidos nacionales se ha sometido a su jefe Trump para declarar que no se comprometerán a reconocer el resultado de la próxima elección si pierden (o sea, ¿ya pa qué tener la elección?) Más aún, el candidato es un criminal convicto, un violador de mujeres, empresario culpable de fraude y que enfrenta más de 50 cargos criminales más, que promete abiertamente que si es electo usará a las fuerzas armadas para reprimir a opositores, al Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos y anulara derechos y libertades civiles.