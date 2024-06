Hay quienes insisten que no es significativo el número de electores que Biden perdería por su errática política migratoria y en el conflicto Israel-Palestina. Tal vez no sean muchos, pero tendrá que admitir que se van sumando los descontentos con algunas medidas que han inyectado confusión y desacuerdo recientemente entre quienes debieran ser sus aliados. Habrá que aquilatar hasta dónde le será posible mantener un equilibrio en su política moderada que parece no deja satisfecho a un sector de quienes votaron por él. Como no podía ser de otra manera, los republicanos le exigen un viraje a su política social y de protección a las mayorías. No han reconocido, ni lo harán, sus esfuerzos por la recuperación económica del país, el bajo nivel de desempleo y el freno a la inflación.

Por lo pronto, ante la duda sobre lo que viene en noviembre, con la mezquindad que caracteriza a muchos de sus opositores, ya se aprestan a salvar sus capitales y ganancias enviándolos a paraísos fiscales, sin importarles el daño que hacen a las finanzas y la economía del país que dicen defender.