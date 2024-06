D

ías antes de que los especuladores financieros castigaran al superpeso porque Morena y aliados tendrán una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con la posibilidad de aprobar la reforma judicial, corría el comentario en medios empresariales de que nuestra moneda estaba revaluada en exceso y perjudicaba a dos sectores: a las familias de nuestros paisanos y a los exportadores. Sus dólares valían menos pesos. La economía se ha vuelto muy compleja. Me explico: si un paisano envía 300 dólares a su familia, se convierten en 5,100 pesos con una cotización de 17 por dólar. Esos mismos 300 dólares, calculados a 18 pesos se convierten en 5,400 pesos. Estarán contentos de que sus remesas rindan más. En el caso de los exportadores, opera la misma situación. Un millón de dólares aumentaría sus ganancias en un millón de pesos para alcanzar 18 millones y estarían felices. Así que no hay que exagerar el efecto del resbalón que dio nuestra moneda la semana pasada: sigue siendo un superpeso. Esta semana probablemente se normalizará gradualmente el mercado cambiario. En el fondo está el temor de ciertos empresarios de perder el control del mercado de amparos que tienen (no gratuito) en contubernio con jueces y ministros.

Nuevos gobernadores

Dolidos, perplejos, humillados, Claudio X. González y sus rosamareados seguidores no alcanzan a entender una semana después qué sucedió el 2 de junio. Conforme las autoridades electorales suministran más información, va creciendo el tamaño de su derrota. Sólo una gubernatura ganó la oposición: retuvo Guanajuato con la panista Libia Dennise García Muñoz Ledo. Las demás se las llevaron Morena y socios: ganaron Chiapas con Eduardo Ramírez; Veracruz con Rocío Nahle; Puebla con Alejandro Armenta; Yucatán con Joaquín Huacho Díaz Mena; Morelos con Margarita González; Tabasco con Javier May y la jefatura de Gobierno de la capital de la República, con Clara Brugada. Está en veremos Jalisco, aparentemente ganó el emecista Pablo Lemus, pero Morena se inconformó por irregularidades en el conteo de los votos. Desaparecieron más de 100 mil. Otro dato que podría llevar a Claudio al sillón del psiquiatra: los morenos controlarán 27 cámaras estatales de diputados. Sólo se necesitan 17 para palomear una reforma constitucional, una vez aprobada por el Congreso.