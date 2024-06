Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2024, p. 24

Madrid. Luego de que la extrema derecha avanzó en las elecciones europeas, Francia y Bélgica sufrieron un remezón político. El presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional francesa y convocar a elecciones anticipadas, mientras el primer ministro belga, Alexander de Croo, anunció su dimisión.

En Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, obtuvo alrededor de un tercio de votos en los comicios al Parlamento Europeo, el doble que la alianza liberal Renew Europe, lanzada por el presidente Macron.

Ante el catastrófico resultado, el mandatario dirigió un mensaje a la nación: la principal lección es clara: este no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa. He decidido darles la opción de elegir su futuro parlamentario. Esta decisión es difícil, pero es sobre todo un acto de confianza. He escuchado su mensaje. Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que tendrán lugar el 30 de junio en primera vuelta .

Nunca hasta ahora unas elecciones europeas habían tenido un impacto tan devastador en la política doméstica de un país del bloque.