Evidentemente, esta canción tiene algunas palabras muy fuertes, pues así se maneja Espinoza, pero no necesariamente tiene que ser hacia una mujer; igualmente se lo puede dedicar una mujer a un hombre , señaló. “Cuando la canto en los conciertos la están gritando a full (de lleno); es espectacular cómo reacciona el público con las canciones nuevas en estos últimos palenques que he tenido. Ha sido impresionante, hace muchos años que no veía a la gente así de emocionada”.

Algunas canciones de su álbum habían sido lanzadas previamente como sencillos, como Inexperto en olvidarte, No es que me quiera ir, Difícil tu caso y Cobijas ajenas, esta última es una colaboración con Alfredo Olivas y fue compuesta por Espinoza Paz, originario de Sinaloa.

En cambio, Qué bien te vino el adiós es una canción en la que la narrativa de la música mexicana de moda sobre el final de un amor suena evolucionada, pues abre la posibilidad de que luego de la ruptura una ex pareja quede como amigos e incluso de que se sientan bien de ver al ex feliz con alguien más. La canción fue compuesta por Edén Muñoz, otro músico sinaloense.

Escenario compartido

Como parte de este aire renovado en la música regional mexicana, Fernández se ha presentado exitosamente en festivales como La Onda de Napa Valley, en California, donde compartió cartel con artistas urbanos como Farruko, Yng Lvcas; otros, más pop como Danna Paola y Maná, así como de la nueva generación de corrido mexicano como Junior H y Gabito Ballesteros.

Me ha dado muy buenos resultados cada que voy a estos festivales, que yo no acostumbraba, pero que estamos abriendo puertas a gente joven que tal vez no me había escuchado , dijo Fernández.

Gracias a Dios está en un muy buen momento la música mexicana, están saliendo talentos nuevos, impresionante, y qué bueno, entre más se vaya abriendo la carpeta y el panorama, eso nos beneficia a todos. Y no solamente se está haciendo en los países que normalmente se hacía como México, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, sino en Europa, en todos lados, en todo el mundo se está escuchando la música mexicana , agregó.

Para las celebraciones por el Día de la Independencia mexicana, Fernández tiene programadas fechas en Las Vegas con sus hijos Camila y Álex para el 14 y 15 de septiembre. También tendrá conciertos en Tucson, Arizona, y en México, en Pachuca, Monterrey, San Luis Potosí, León, Guadalajara, así como en la Plaza de Toros México de la capital, esta última para el 26 de octubre.

En México, Alejandro Fernández brilló el fin de semana en el Domo Care, en Monterrey, cuyo escenario compartió con su hijo Álex, quien abrió los conciertos de El Potrillo. En el lugar, a su máxima capacidad, ambos interpretaron Mujeres Divinas y Perdón. El cantante también homenajeó a su padre, Vicente Fernández con De qué manera te olvido, El rey y Volver, volver.