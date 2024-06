Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 10 de junio de 2024

El rock es una de las grandes pasiones del poeta Alberto Blanco, al cual se adentró siendo adolescente, en la década de los 60, en coincidencia, dice, con la irrupción y la época dorada de ese género.

Fue una incursión no sólo como melómano, sino incluso como integrante, un poco después, de un par de bandas: La Comuna (1970-1975) y Las Plumas Atómicas (1982-1985). Llegó el día, empero, que debió definir su camino, y la historia ya es conocida. El llamado de la poesía fue más fuerte.

Ahora, el también narrador, ensayista, traductor y artista plástico, nacido en la capital del país en 1951, comparte su visión sobre esa música y sus significaciones para la historia de la cultura del siglo XX en el libro 1966: El año del nacimiento del rock, que será presentado mañana a las 19 horas en la librería Mauricio Achar (Miguel Ángel de Quevedo 121). Participarán Daniel Escoto y Jaime Villarreal, además del autor.

Este ensayo, con ilustraciones del caricaturista Luis Fernando Enríquez, no es sólo una historia de la música, sino un recordatorio de la capacidad que tiene ésta para transformar la conciencia.

Publicado por Reservoir Books, sello del grupo Penguin Random House, en él, como señala su título, Blanco sitúa a 1966 como la hora cero en el reloj del rock , a partir de un recorrido de 1963 a 1969.

Tesis con sustento

La tesis, como todas, es discutible, pero está sustentada. Ofrezco muchas causas y consecuencias de lo que pasó en 1966, y cómo ahí cambia la naturaleza de la música popular y nace el rock , asegura.

Hasta 1965, todo era pop, soul, rhythm and blues, la onda inglesa y el detestable a go-gó; no se hablaba de rock. Fue a partir de 1966 que empezó a emplearse el término, y no es que alguien en particular lo haya usado, sino que estalló por muchas causas. En el capítulo dedicado a 1966 las enumero, y son más de 25; hago lo mismo con las consecuencias, pues ese año cambió por completo el juego, al menos por un buen tiempo , explica.

Porque también se puede discutir si el rock murió; es cuestión de nomenclatura, en realidad. Tanto se puede argumentar que acabó hace 10 o 20 años como que terminó, como mucha gente piensa, con el suicidio de Kurt Cobain (1994). Se pueden argumentar muchas cosas, pero se sigue haciendo buen rock. Es decir, no ha desaparecido ni va a desaparecer.